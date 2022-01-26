Девушка рассказала о своих постыдных школьных нарядах и прославилась в сети

Жительница Нью-Йорка рассказала о своих постыдных школьных нарядах и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Холли (Halley) показала подписчикам свои образы, которые она подбирала для посещения занятий в 2018 году. По словам героини материала, на тот момент все ее одноклассники приходили в учебное учреждение в легинсах и толстовках. «Я носила туфли на шпильках четыре года подряд», — сказала она, прикрепив фото, на котором она запечатлена в облегающем мини-платье и черных туфлях на каблуках.

Следующий образ девушки состоял из красных брюк, белой рубашки и черного корсетного топа, подчеркивающего талию. «Я буквально думала, что я Серена ван дер Вудсен из сериала "Сплетница"», — прокомментировала она кадры. Один из нарядов, который также попал в список, представлял собой черный комбинезон в сочетании с босоножками на каблуках. По словам американки, при выборе данного наряда она вдохновилась образом Хиллари Клинтон.

Холли также высмеяла снимок, на котором она позирует в полосатых расклешенных брюках, солнцезащитных очках, байкерской куртке и топе с вырезами в области талии. Одним из самых своих эпатажных нарядов она назвала полупрозрачное черное мини-платье на тонких бретелях.

Публикация стала вирусной и набрала более девяти миллионов просмотров. Зрители принялись шутить на тему одежды блогерши в комментариях. «Ты одевалась так, как хотели одеваться все девочки в старшей школе», «Ты будто в выпускном платье», «Наряды вроде такие милые, но тот факт, что они для старшей школы, меня убивает», «В моей школе над тобой бы начали издеваться за старания», — высказывались они.

Ранее в январе бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о своем самом постыдном платье. Анна Седокова упомянула наряд, в котором она пришла на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» в 2013 году. Речь идет о белом платье в пол на одно плечо с вырезом в области груди, открытой спиной, а также высоким разрезом на бедре.