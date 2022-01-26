Кличко поставил под вопрос дружбу Германии и Украины

Отсутствие поддержки Украины со стороны Германии вызывает разочарование. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью немецкому телеканалу RTL.

Он раскритиковал позицию Германии по Украине и заявил, что отсутствие помощи со стороны «европейского партнера», а также блокировка им военной помощи Киеву со стороны других стран и поддержка российского газопровода «Северный поток-2» вызывают «смущение и разочарование» и «ставят под вопрос дружбу» между двумя государствами.

Кличко подчеркнул, что украинская сторона не хочет войны, однако считает необходимым подготовиться к любому развитию событий. «Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке — в частности, по поставкам оборонительного вооружения», — добавил политик.

Кличко и ранее критиковал Берлин за позицию относительно помощи Киеву. Так, в своей статье в немецкой газете Bild он упрекнул Германию в препятствовании поставок Украине оружия со стороны Эстонии и назвал это «предательством друзей в драматической ситуации».