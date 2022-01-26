Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кличко поставил под вопрос дружбу Германии и Украины

Виталий Кличко: позиция Германии по Украине вызывает разочарование

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Отсутствие поддержки Украины со стороны Германии вызывает разочарование. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью немецкому телеканалу RTL.

Он раскритиковал позицию Германии по Украине и заявил, что отсутствие помощи со стороны «европейского партнера», а также блокировка им военной помощи Киеву со стороны других стран и поддержка российского газопровода «Северный поток-2» вызывают «смущение и разочарование» и «ставят под вопрос дружбу» между двумя государствами.

Кличко подчеркнул, что украинская сторона не хочет войны, однако считает необходимым подготовиться к любому развитию событий. «Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке — в частности, по поставкам оборонительного вооружения», — добавил политик.

Кличко и ранее критиковал Берлин за позицию относительно помощи Киеву. Так, в своей статье в немецкой газете Bild он упрекнул Германию в препятствовании поставок Украине оружия со стороны Эстонии и назвал это «предательством друзей в драматической ситуации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»
СБУ обвинила Россию в поставке противопехотных мин в Донбасс
Названы самые популярные ноутбуки
«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию
Франция запретила лечение ЛГБТ-людей от их ориентации
Названо место Украины в рейтинге сильнейших армий мира
Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина
Лавров заявил о военном угаре Запада
В США предложили пожить в доме из фильма с Мэрилин Монро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter