Европейские ученые задумали побороть энергетический кризис в регионе с помощью одноклеточных организмов — архей, пишет Bloomberg. Эти бактерии участвуют в производстве метана, одного из главных компонентов природного газа. Немецкой компании Electrochaea, которая начала использовать эту технологию, уже удалось привлечь 36 миллионов евро инвестиций.

Путем метаногенеза (метанового брожения) археи производят биогаз, который состоит из метана и углекислого газа с небольшим количеством водорода и следового сероводорода. Биогаз используют в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара, а также в качестве автомобильного топлива. Указанные микроорганизмы населяют лишенные кислорода среды с высоким давлением на большой глубине как под водой, так и под землей, в том числе в зарытых газовых резервуарах. Там бактерии можно «кормить» промышленными выбросами и зеленым водородом. Полученный метан можно закачивать непосредственно в газовую инфраструктуру и отправлять на заводы или хранить под землей.

Компания Electrochaea, занимающаяся производством биогаза, уже построила демонстрационные установки в Дании, Венгрии и Швейцарии, и к середине десятилетия в этих местах можно будет производить сотни мегаватт-часов зеленого газа, утверждает управляющий директор предприятия Дорис Хафенбрадль. Ее проекты финансируют такие крупные энергетические компании, как Baker Hughes и Engie. Эксперты Bloomberg считают, что столь большая заинтересованность инвесторов в этой технологии объясняется геополитической напряженностью межу ЕС и Россией. С помощью биогаза европейцы намерены решить проблему зависимости от российских поставок природного газа.

Кроме того, инновационный способ производства газа поможет развитию зеленой энергетики в Европе, так как позволит улавливать углерод, выбрасываемый при сжигании углеводородов, и преобразовывать его в топливо. «Вместо того, чтобы использовать ископаемый газ, полученный от господина [президента России Владимира] Путина и других, мы хотим заменить его и сделать возобновляемым. Это газ с низким содержанием углерода, который мы можем произвести относительно быстро и заменить им ископаемый вариант», — отметила Хафенбрадль. Тем не менее в развитие технологии все еще необходимо вложить миллиарды евро, чтобы она стала конкурентоспособной на рынке.

На фоне обострения конфликта между Россией и Украиной США задумались о том, чтобы в случае прекращения поставок российского трубопроводного газа в Европу заменить его сжиженным природным газом (СПГ) из Катара. Страны уже начали переговоры. Транзит отечественного газа в ЕС может прекратиться не только в случае наступления российских войск, но и после введения санкций со стороны Запада, которые должны затронуть сырьевой экспорт. Германия уже попросила США и страны Европы сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций по Украине из-за угрозы срыва поставок.