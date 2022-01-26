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Закрытый из-за снегопада аэропорт Стамбула объявил о восстановлении работы

Аэропорт Стамбула, закрытый из-за сильных снегопадов, восстановит работу 26 января

Фото: Umit Bektas / Reuters

Аэропорт Стамбула, закрытый на протяжении нескольких дней из-за сильного снегопада, объявил о восстановлении работы в среду, 26 января. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте авиагавани.

Согласно заявлению, на среду запланированы прием и отправка 681 рейса. В настоящий момент расчищены две взлетно-посадочные полосы, еще одна будет введена в эксплуатацию в течение дня. Также отмечается, что шаттл, курсирующий между аэропортом и городом, возобновил работу в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что аэропорт Стамбула прекратит прием пассажирских рейсов до 11 утра местного времени 26 января. В результате сотни пассажиров, в том числе россиян, застряли в авиагавани без возможности улететь в другие города и страны.

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Мария Гейн
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