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Россияне смогут приехать в страны Европы с ПЦР-тестом

АТОР: совет Евросоюза предложил непривитым туристам въезд в страны блока с ПЦР-тестом

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Совет Евросоюза подготовил предложения, упрощающие процедуры перемещений между странами блока для владельцев цифровых ковид-сертификатов ЕС (EU DCC), а также для путешественников, у которых нет таких документов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые рекомендации предполагают свободный въезд в европейские страны тем гражданам, у которых нет цифрового сертификата ЕС (то есть непривитых или привитых не признанными ВОЗ или ЕМА вакцинами) — тем не менее путешественникам придется сдать ПЦР-тест до поездки или не менее чем через 24 часа после приезда. Кроме того, детей до 12 лет решили освободить от любых анализов и документов.

Отмечается, что рекомендация Евросоюза вступит в силу с 1 февраля. В случае одобрения инициативы на общеевропейском уровне или отдельными странами блока россияне смогут путешествовать по Европе с ПЦР или антиген-тестами.

Ранее в декабре 2021 года эксперты туристической отрасли назвали путешественникам города Европы, где в 2022 году будет выгоднее всего провести отпуск. Самым бюджетным направлением стала столица Румынии — Бухарест, где проживание в среднем стоит 5700 рублей в сутки. На втором месте — столица Северной Македонии Скопье, на третьем — столица Болгарии София.

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Дарья Рыбак
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