Предсказан обвал цен на видеокарты

Стоимость популярных видеокарт привязана к курсу криптовалют и будет падать. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты заметили, что в начале года криптовалюты подешевели — в свою очередь, майнинг стал менее выгоден, чем ранее. Авторы предположили, что популярные видеокарты, которые являются дефицитными, начали дешеветь, и нашли подтверждение этого факта. В материале предсказывается, что колебания курса криптовалют будет и дальше влиять на цену видеокарт.

В ходе анализа выяснилось, что в январе средняя стоимость видеокарт на торговой площадке eBay обвалилась на 11 процентов. Самое крупное снижение было зафиксировано в отношении моделей RTX 3080 с десятью гигабайтами памяти и РХ 6600 — устройства стали дешевле на 11,6 процента. Снижение спроса подтверждает статистика: например, если в декабре на eBay было реализовано 416 видеокарт RTX 3080, то в январе — лишь 311 штук. Заметнее всего интерес пользователей упал к флагманской модели РХ 6800, которая в начале января была доступна за 1149 долларов. В декабре продавцы на площадке продали 26 моделей, в январе — всего девять единиц.

«Если текущие тенденции в криптовалютах сохранятся вместе с увеличением производства видеокарт и уменьшением нехватки компонентов, мы можем ожидать, что цены будут снижаться», — подытожили журналисты.

В понедельник, 24 января, курс биткоина обрушился на 6,5 процента и достиг 33,57 тысячи долларов. По словам экспертов, криптовалюта падает на фоне снижения стоимости акций крупнейших технологических компаний.