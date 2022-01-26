В Совфеде назвали выгоду от конфликта в Донбассе для Запада и Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины, в том числе угроза эскалации в Донбассе, будут иметь место, пока это интересно определенным силам. Выгоду он назвал на своей странице в Facebook.

По его словам, в конфликте заинтересована Украина вне зависимости от исхода. Поражение, как отметил Косачев, поможет «избавиться от неудобных регионов», а также продолжать «продавать образ жертвы».

«Можно <...> быть в центре внимания, создавать различные "донецкие платформы" по образцу "крымской", чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее — деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы», — уточнил сенатор Совета Федерации.

Евросоюзу выгоднее завершить противостояние с Россией посредством дипломатии, но не без признания ее виновной в произошедшем. В противном случае «всплывет» их ответственность за «развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе евромайдана», заключил Косачев.

Ранее председатель фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев констатировал подготовку Украины к боевым действиям. Он обратил внимание на то, что НАТО накачивает республику летальным оружием, а в мировых СМИ происходит истерия насчет «вторжения» России.