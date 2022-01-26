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В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям

Глава фракции ЕР Васильев: НАТО накачивает Украину оружием

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев констатировал подготовку Украины к боевым действиям. Он обратил внимание на то, что НАТО накачивает республику летальным оружием, а в мировых СМИ происходит истерия насчет «вторжения» России. Слова политика передает РИА Новости.

Кроме того, Васильев попросил российское руководство оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) и отправить им вооружение. Положение на Украине он оценил как возврат к нацизму и бандеровщине. «Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил глава фракции.

При этом 25 января на Украину прибыла третья партия летального американского вооружения. Доставленный на территорию государства груз включает в себя 80 тонн оружия и боеприпасов, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев рассчитывает получить еще больше военной помощи.

В ДНР, со своей стороны, призвали государства и международные организации блокировать поставки оружия на Украину. В непризнанной республике считают, что любое наращивание вооружений в стране повлечет за собой эскалацию конфликта.

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Варвара Кошечкина
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