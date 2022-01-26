ДНР призвала страны блокировать попытки Украины получить оружие

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) призвала правительства государств и международные организации блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Народной милиции, украинские военные пытаются закрыть дефицит боеприпасов с помощью поставок оружия из-за рубежа. В частности, Киев ведет переговоры со странами НАТО о получении сохранившихся у них советских боеприпасов для артиллерийских систем.

В ДНР считают, что передача Украине любого вооружения приведет к эскалации конфликта. «Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — заявил представитель Народной милиции.

25 января на Украину прибыла третья партия летального американского вооружения. Груз включает в себя 80 тонн оружия и боеприпасов, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев рассчитывает получить еще больше военной помощи.

В самопровозглашенных республиках Донбасса сообщают о предвоенной обстановке в регионе. По словам представителя Народной милиции ЛНР, украинские военные готовятся к активным боевым действиям.