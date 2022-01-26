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Пострадавшую при пожаре актрису «Марша Турецкого» прооперировали

Актрисе Вере Воронковой провели успешную операцию на руке

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Пострадавшую при пожаре российскую актрису Веру Воронкову прооперировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Пушкина.

Уточняется, что операцию на руке провели успешно. Анализы звезды «Марша Турецкого» — хорошие. Как пояснил собеседник агентства, в настоящее время «все нормально, но пока она [Вера Воронкова] еще остается в больнице под наблюдением врачей».

24 января стало известно, что артистку переводят из реанимации в ожоговое отделение. У нее были диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Пожар в квартире Воронковой произошел из-за кошки. Она уронила елку со свечками, в результате чего произошло возгорание. Как рассказала соседка артистки, Воронкова пыталась поймать животное, чтобы его спасти, и повредила руки. Когда на место происшествия прибыли пожарные, возгорание уже было устранено.

Вера Воронкова известна по таким сериалам, как «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Журов». В 2017 году ей было присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации.

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Марина Погосян
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