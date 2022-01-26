Блогерша раскрыла способы избавиться от стойких пятен на белых вещах

Жительница Австралии раскрыла способы избавиться от стойких загрязнений на одежде белого цвета. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних роликов женщина дала подписчикам советы, которые помогают ей очистить белые предметы гардероба от различных пятен.

По словам эксперта, эффективным средством против разлитого на ткань вина является пена для бритья, которую необходимо оставить на вещи на 15 минут, после чего отправить ее в стиральную машину. В то же время для очищения масляных пятен лучше использовать жидкое мыло в сочетании с пищевой содой.

«Желтые пятна от пота легко уходят от замачивания в воде с таблетками для зубных протезов», — высказалась в заключение австралийка. Публикация женщины стала вирусной и набрала более 100 тысяч просмотров.

Зрители принялись благодарить Милу в комментариях под упомянутым постом. «Это очень умно», «Мне нравится твоя идея, спасибо за видео!», «Спасибо большое! Очень полезно», «Ты просто лучшая», «Обожаю твои советы», «Благодарю», — писали пользователи сети.

В октябре 2021 года Шантель Мила раскрыла простые способы сэкономить время на уборке в спальне. Для того, чтобы сократить время на расстилание простыни, нужно обратить внимание на расположение на ней ярлыка. Мила объяснила, что простыню нужно стелить так, чтобы он находился в правом нижнем углу кровати. По ее словам, это ускорит поиски нужной стороны белья.