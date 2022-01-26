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Mastercard пошла на уступки после конфликта с Wildberries

Mastercard снизила комиссии за прием карт для Wildberries и Ozon

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Международная платежная система Mastercard снизила комиссии за прием карт к оплате для крупных онлайн-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon. Размер межбанковской комиссии (или интерчейнджа) с конца месяца составит 1,48 или 1,28 процента от стоимости товара, конкретный показатель зависит от объемов онлайн-продаж, пишет РБК со ссылкой на данные, разосланные Mastercard банкам-эквайерам.

Компания пошла на уступки после конфликта с Wildberries летом прошлого года, который был вызван разной стоимостью покупок в зависимости от оплаты с помощью российских и с помощью международных систем. Представитель Mastercard указал, что компания «обновила программу межбанковских комиссий», не уточнив деталей. По данным источника РБК, раньше специальных тарифов для крупного онлайн-ретейла не было.

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Visa разработала льготные тарифы еще осенью 2021 года, в силу они вступят 1 февраля. Речь идет о комиссии в 1,2-1,5 процента в зависимости от объемов онлайн-продаж. Тариф зависит от общего годового объема онлайн-платежей: от 25 до 150 миллиардов рублей или больше.

В середине августа российский филиал международной платежной системы Visa ополчился на маркетплейс Wildberries из-за скидок при оплате покупок через российских конкурентов компании, которую иностранная система интерпретировала как дополнительную комиссию. Visa начала расследование в отношении действий ретейлера.

В Wildberries утверждали, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а лишь выделили тарифы платежных систем, дав пользователям возможность выбора. Там также заявили, что представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем. В октябре Visa сообщила, что конфликт с онлайн-ретейлером Wildberries решен, компания больше не нарушает ее условия.

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Платон Щукин
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