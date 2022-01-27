В сети нашли способ мыть голову раз в месяц

Блогерша нашла способ реже мыть голову и поделилась им в социальной сети TikTok. Соответствующие ролики появились на ее странице на платформе.

Пользовательница сети Хейли Каннингем (Haylee Cunningham) регулярно делится советами по поводу ухода за волосами. В одном их них она рассказала, что моет голову всего раз в месяц. Женщина призналась, что начала тренировать волосы, постепенно сократив частоту их мытья. По ее словам, благодаря этому ее локоны выглядят здоровыми, гладкими и сияющими.

Героиня материала объяснила, что в течение месяца наносит на корни сухой шампунь, часто оставляя средство на коже на ночь, чтобы избавиться от жирных волос. В то же время для предотвращения неприятного запаха она распыляет на прическу специальные духи.

«Я пользуюсь только гребнем с широкими зубьями, чтобы не травмировать структуру волос. На такой расческе также остается меньше грязи. И еще один совет — замените привычные наволочки шелковыми или сатиновыми, чтобы не портить качество локонов», — заключила Каннингем.

Публикации юзерши регулярно набирают десятки тысяч просмотров, а самое просматриваемое видео набрало 18 миллионов просмотров. Несмотря на то, что некоторые зрители скептически относятся к методу женщины, большинство благодарят ее за предложенный лайфхак. «Спасибо тебе большое! Это очень полезная информация!», «Я в шоке, правда», «Ты изменила мою жизнь на до и после!», «Гениально! У вас шикарные волосы», «Я так рада, что нашла это видео!», «Ты мне очень помогла!» — писали они.

В декабре 2021 года другая блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Юзерша, которую прозвали австралийской Рапунцель, предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.