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Депутаты российского региона предложили узаконить эвтаназию бездомных собак

Депутаты Алтайского края предложили допускающие эвтаназию бездомных собак поправки в закон

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания предложили узаконить эвтаназию бездомных агрессивных собак, внеся соответствующие поправки в законодательство. Об этом в четверг, 27 января, со ссылкой на заявление председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова пишет ТАСС.

В письмах, которые представители власти подготовили для обращения в Госдуму, говорится о необходимости изменений федерального законодательства об отлове бродячих животных. Кроме возможности проводить эвтаназию после отлова, также предложено ужесточить ответственность для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу, и предусмотреть финансирование строительства государственных приютов для бродячих животных.

В настоящее время эвтаназию можно применять к больным собакам, пояснил Серов. «Те собаки, которых мы сегодня ловим, уже проходили стерилизацию, но зубы-то у них остаются на месте. И они есть хотят», — заявил он.

Ранее в январе стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Позднее ее тело обнаружили на одном из пустырей.

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Евгения Куликова
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