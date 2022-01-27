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Названы худшие процессоры для смартфонов

Процессоры Apple и Qualcomm попали в список худших процессоров для смартфонов

Фото: Shutterstock

Журналисты издания Android Authority перечислили худшие процессоры для телефонов. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты отметили, что не так давно Qualcomm представила новую линейку флагманских процессоров, релиз чипов Exynos от Samsung ожидается в ближайшее время. В этой связи авторы назвали самые неудачные процессоры, которые используются в смартфонах.

В первую очередь специалисты раскритиковали Snapdragon 810 от Qualcomm, который компания выпустила в 2015 году. Чип, использовавшийся в Xiaomi Mi Note Pro, HTC 10 Evo, Microsoft Lumia 950 XL и других смартфонах, оказался дефектным и сильно перегревал телефоны. Процессоры Apple авторы отметили из-за запланированного устаревания, в результате которого производительность компонентов снижалась, а компании затем пришлось извиняться.

Чипы Exynos 4210 и 4412 от Samsung назвали одними из худших из-за большого количества уязвимостей, которые негативно влияли на безопасность гаджетов. «Самое плохое, что процессоры использовались в чрезвычайно популярных телефонах, включая флагманы Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 и Galaxy Note 2», — подчеркнули авторы.

В конце января Samsung анонсировала выход процессора Exynos 2200, который имеет интегрированную графическую систему от AMD. Продвинутый чип рассчитан на использование во флагманских смартфонах.

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Андрей Ставицкий
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