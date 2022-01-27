Германия отказалась от сокращения посольства на Украине

Фото: страница «Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew» на Facebook

Германия отказалась от сокращения персонала посольства на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

Решение было принято из-за предстоящего совместного визита в Донбасс с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. «Мы с моим французским коллегой Ле Дрианом через неделю снова посетим Украину, в том числе линию соприкосновения, и поддержим усилия ОБСЕ», — сказала Бербок.

Глава германского МИД отметила, что Минские соглашения имеют решающие договоренности в урегулировании конфликта. «Мы приняли сознательное решение не сокращать персонал нашего посольства [в Киеве]. Мы поддержим Украину нашим присутствием и инвестициями», — заключила дипломат.

Ранее Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.