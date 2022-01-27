Российский дипломат назвал блефом и истерией Запада слухи о вторжении на Украину

Постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов назвал слухи о вторжении России на Украину истерией и блефом западных СМИ. Об этом он заявил в интервью изданию Euronews.

Российский дипломат подчеркнул, что Кремль не планирует подобных действий. «У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют этот истерический месседж по Европе и всему миру», — заявил Чижов.

Ранее немецкий политолог, бывший дипломат ФРГ Хуберт Тилике обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией, у которой нет планов на вооруженный конфликт. Эксперт отметил, что безопасность Европы возможна только с Россией. Он не увидел прямой угрозы войны и подчеркнул, что боевых действий между странами допускать нельзя.