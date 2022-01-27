Немецкий политолог обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией

Немецкий политолог, бывший дипломат ФРГ Хуберт Тилике обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией, у которой нет планов на вооруженный конфликт. Его слова приводит РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что безопасность Европы возможна только с Россией. Он не увидел прямой угрозы войны и подчеркнул, что боевых действий между странами допускать нельзя.

«Россия не имеет намерения заходить так далеко. В Германии и Европе раздувают истерию, что грозит война. И с этим нужно что-то делать. Ведь намерение Москвы — не вести войну, а показать, что Россия в строю, на мировой сцене», — добавил Тилике.

Политолог заявил, что Западу не нужна эскалация, хотя существуют представители власти, которые постоянно критикуют Москву и «хотят начать ссориться» с ней. По мнению эксперта, если обе стороны пойдут на уступки, возможен компромисс и поиск идей, чтобы не зайти далеко.

Тилике подчеркнул, что подобная ситуация не может продолжаться, необходимо действовать и искать мирное решение на основе переговоров и сотрудничества.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия отказывается принимать ответ США на представленные ею гарантии безопасности. По его словам, Москву не удовлетворяет подобный ответ. Сенатор подчеркнул, что Штаты собрали в кучу «свои фантазии и претензии».

