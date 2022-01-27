Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немецкий политолог обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией

Политолог из ФРГ Тилике: Запад раздувает истерию о войне с РФ, у которой нет таких планов

Фото: Pixabay

Немецкий политолог, бывший дипломат ФРГ Хуберт Тилике обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией, у которой нет планов на вооруженный конфликт. Его слова приводит РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что безопасность Европы возможна только с Россией. Он не увидел прямой угрозы войны и подчеркнул, что боевых действий между странами допускать нельзя.

Материалы по теме:
Напряжение на границе с Украиной растет. Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
Напряжение на границе с Украиной растет.Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
24 января
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности. Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности.Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
00:00

«Россия не имеет намерения заходить так далеко. В Германии и Европе раздувают истерию, что грозит война. И с этим нужно что-то делать. Ведь намерение Москвы — не вести войну, а показать, что Россия в строю, на мировой сцене», — добавил Тилике.

Политолог заявил, что Западу не нужна эскалация, хотя существуют представители власти, которые постоянно критикуют Москву и «хотят начать ссориться» с ней. По мнению эксперта, если обе стороны пойдут на уступки, возможен компромисс и поиск идей, чтобы не зайти далеко.

Тилике подчеркнул, что подобная ситуация не может продолжаться, необходимо действовать и искать мирное решение на основе переговоров и сотрудничества.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия отказывается принимать ответ США на представленные ею гарантии безопасности. По его словам, Москву не удовлетворяет подобный ответ. Сенатор подчеркнул, что Штаты собрали в кучу «свои фантазии и претензии».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Женщина уличила мужчину в измене по скриншоту с объявлением о продаже машины
Назван срок появления первого электромобиля от Bentley
На Украине оценили ответ США на предложения России по безопасности
Названо обязательное условие для безопасности Европы
Политолог заявил о довольстве Байдена «лишь публичной победой» над Россией
Раскрыт риск развития постковида у переболевших омикроном
Россиян предупредили об уголовном наказании за продажу «ручки разведчика»
НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
Немецкий политолог обвинил Запад в раздувании истерии о войне с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter