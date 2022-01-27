В Евросоюзе оценили ответ США на предложения России

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель высказался об ответе США на предложения о гарантиях безопасности, которые выдвинула Россия. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Представитель Евросоюза оценил действия США и приветствовал их. Он заявил, что только дипломатия поможет урегулировать ситуацию для Украины и стран Европы.

«Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия дает возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы», — написал Боррель.

Кроме того, Боррель обратился к России и призвал ее согласиться на будущие дипломатические решения. «ЕС и США едины в своем подходе», — заключил он.

26 января США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.