Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично принял решение об эвакуации животных и британских сотрудников вместо того, чтобы эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с силами коалиции в войне против талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация). Оппозиция обвинила его в очередной лжи после внутреннего расследования МИД, сообщает британская газета Independent.

Ранее Джонсон опроверг факт, что именно он отдал распоряжение об изменении приоритетов воздушной эвакуации из Афганистана. Однако в результате внутреннего расследования было установлено, что секретарь премьера Труди Харрисон под предлогом личного разрешения своего начальника организовала кооперацию между ведомствами и чартерной компанией, которая проводила эвакуацию.

«Он не имел права отдавать приоритет вывозу животных, в то время как афганские [союзники], которые работали в наших вооруженных силах, остались там», — заявил член парламента Британии от лейбористов Джон Хили.

Он заявил, что нынешний премьер не в состоянии принимать серьезные решения во внешней и внутренней политике, и инициировал разбирательство причины отмены решения министра обороны Британии.

«Люди в ужасе бежали из страны, когда талибы захватили Кабул, а британские войска подвергали свои жизни риску. Премьер-министр снова расставил приоритеты не в тех вещах», — добавил политик.

26 января Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг вечеринок, которые он, предположительно, устраивал в резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Он пообещал, что уйдет в отставку в том случае, если его признают виновным.

В августе 2021 года Минобороны Великобритании сообщило, что правительство организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана. Из-за изменений в приоритете воздушных полетов в Афганистане осталось большое количество афганцев, которые помогали силам коалиции в ходе военной операции.