Названы группы подверженных одновременному заражению гриппом и COVID-19 россиян

Люди с ожирением и диабетом подвержены одновременному заражению гриппом и COVID-19, заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» доктор медицинских наук Елена Бурцева. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 27 января.

В группе риска находятся россияне, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с хроническими болезнями органов дыхания, уточнила Бурцева.

Она пояснила, что, по имеющейся статистике, частота таких одновременных заражений редка и составляет около 1,2 процента.

Бурцева напомнила, что эффективным методом как от гриппа, так и от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. В октябре 2021 года Минздрав позволил применять одновременную вакцинацию от двух инфекций, добавила она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в вакцинации против коронавируса прежде всего нуждаются дети с хроническими заболеваниями, ранее не болевшие и социально активные.

По его мнению, нельзя прививать всех подряд подростков от 12 до 17 лет. В России важно сформировать иммунную прослойку, пояснил Тимаков.