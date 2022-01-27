Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы группы подверженных одновременному заражению гриппом и COVID-19 россиян

Бурцева: люди с ожирением и диабетом подвержены одновременному заражению гриппом и ковидом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Люди с ожирением и диабетом подвержены одновременному заражению гриппом и COVID-19, заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» доктор медицинских наук Елена Бурцева. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 27 января.

В группе риска находятся россияне, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с хроническими болезнями органов дыхания, уточнила Бурцева.

Материалы по теме:
Как лечить COVID-19 дома. Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Как лечить COVID-19 дома.Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Вчера
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
00:00

Она пояснила, что, по имеющейся статистике, частота таких одновременных заражений редка и составляет около 1,2 процента.

Бурцева напомнила, что эффективным методом как от гриппа, так и от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. В октябре 2021 года Минздрав позволил применять одновременную вакцинацию от двух инфекций, добавила она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в вакцинации против коронавируса прежде всего нуждаются дети с хроническими заболеваниями, ранее не болевшие и социально активные.

По его мнению, нельзя прививать всех подряд подростков от 12 до 17 лет. В России важно сформировать иммунную прослойку, пояснил Тимаков.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пограничники ФСБ задержали журналистов в Ростовской области
Раскрыты новые подробности игровой консоли Apple
Российская судья по фигурному катанию отказалась работать на Олимпиаде в Пекине
Объявленного в розыск блогера Хизри Запирова нашли в Москве
Ведущие программы «60 минут» заразились коронавирусом
В России оценили угрозу Германии ввести санкции против «Северного потока-2»
Звезда сериала «Бригада» рассказал об изменении Москвы
Российский химик оценил вероятность отравления веществом для рентгеноскопии
Глава СПЧ отреагировал на ситуацию с задержанием жены бывшего чеченского судьи
Караулящий парковочное место мужчина на табуретке разозлил москвичей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter