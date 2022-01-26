Врач назвал три группы нуждающихся в вакцинации против COVID-19 детей

В вакцинации против коронавируса прежде всего нуждаются дети с хроническими заболеваниями, ранее не болевшие и социально активные. Такие три группы назвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он уверен, что нельзя прививать всех подряд подростков от 12 до 17 лет. В России важно сформировать иммунную прослойку, пояснил медик.

«Мы должны понимать, что у нас большая часть детского населения, особенно в волну омикрон-штамма, переболеют коронавирусной инфекцией. То есть дети приобретут иммунитет естественным путем», — заявил Тимаков.

Кроме того, врач отметил, что тяжелее всего справляются с коронавирусной инфекцией дети младших возрастов. Тем не менее стремиться прививать от COVID-19 десять миллионов несовершеннолетних неоправданно, заключил Тимаков.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о необходимости привить 10 миллионов подростков в возрасте от 12 до 17 лет за полгода. Он настаивает, что это позволит защитить их от тяжелого протекания болезни.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова исключила введение принудительной вакцинации детей от коронавируса. Такое решение приняли после большого количества обращений от родителей, которые беспокоятся из-за проводимых в школах опросах о готовности сделать прививку детям.