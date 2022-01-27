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Врач объяснила опасность попыток повысить иммунитет после обнаружения COVID-19

Врач Польнер: повышение иммунитета после выявления COVID-19 ведет к цитокиновому шторму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повышение иммунитета препаратами после обнаружения COVID-19 может привести к возникновению цитокинового шторма. Такое объяснение дала «Известиям» врач-иммунолог Мария Польнер.

Как только коронавирусная инфекция попадает в организм происходит активация иммунной системы и выработка противовоспалительных цитокинов, пояснила медик. По этой причине возникают боль в горле, заложенность носа, кашель, если воспаление затрагивает бронхи.

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Польнер подчеркнула, что вмешиваться в защитный механизм иммуномодулирующими препаратами опасно. «Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть "врага" в клетках собственного организма», — заявила иммунолог.

Врач призвала пациентов после выявления коронавируса изолироваться, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим.

Если же температура выше 38 градусов держится несколько дней, появляются одышка и боль в грудной клетке, необходимо вызвать скорую помощь, резюмировала Польнер.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предупредил об опасности использования штамма коронавируса омикрон как живой вакцины. Он напомнил, что стремиться к заражению для естественной иммунизации опасно.

Специалист отметил, что омикрон в 10 раз менее летален, чем дельта, но это не говорит о его безвредности, поскольку гибель даже сотни человека от этой разновидности инфекции не соотносится с уровнем безопасности, ожидаемым от прививок.

Анна Щербакова
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