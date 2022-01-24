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Вирусолог предупредил об опасности использования омикрона как живой вакцины

Вирусолог Лукашев: стремиться к заражению омикроном для естественной иммунизации опасно

Фото: АГН «Москва»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с «Известиями» предупредил об опасности использования штамма коронавируса омикрон как живой вакцины. Он напомнил, что стремиться к заражению для естественной иммунизации опасно.

Специалист отметил, что омикрон в 10 раз менее летален, чем дельта, но это не говорит о его безвредности, поскольку гибель даже сотни человека от этой разновидности инфекции не соотносится с уровнем безопасности, ожидаемым от прививок.

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«После волны омикрона можно ожидать какой-то передышки в заболеваемости коронавирусом, потому что многие люди получат иммунитет, но называть его вакциной и стремиться преднамеренно к заражению очень опасно. К тому же нет уверенности, что омикрон будет хорошо защищать от дельты», — указал Лукашев.

Ранее вирусолог заявил об отсутствии антител к штамму коронавируса омикрон у людей, не прошедших ревакцинацию. По словам специалиста, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к омикрону примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму.

Марина Совина
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