В МИД высказались об отставке главкома ВМС ФРГ из-за слов о возвращении Крыма

Слова бывшего главнокомандующего Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, отражают взгляды не только самого офицера, но и существенной части военно-политической элиты Германии. Так высказался об отставке главкома немецких ВМС заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не станем комментировать сам факт ухода в отставку, это внутреннее дело Германии. Но что касается сути его высказываний — они очевидно отражают взгляды не только самого генерала, но и существенной части военно-политической элиты Германии», — подчеркнул дипломат.

Зайцев добавил, что у многих высокопоставленных чиновников в Берлине есть «здравое понимание геополитических процессов» относительно произошедшего на Украине в 2014 году.

Ранее представитель МИД отметил, что Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. Представитель внешнеполитического ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован.