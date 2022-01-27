Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД высказались об отставке главкома ВМС ФРГ из-за слов о возвращении Крыма

Представитель МИД Зайцев: слова главкома ВМС о Крыме отражают взгляды военной элиты ФРГ
Кай-Ахим Шенбах

Кай-Ахим Шенбах. Фото: Eugene Hoshiko / AP

Слова бывшего главнокомандующего Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, отражают взгляды не только самого офицера, но и существенной части военно-политической элиты Германии. Так высказался об отставке главкома немецких ВМС заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не станем комментировать сам факт ухода в отставку, это внутреннее дело Германии. Но что касается сути его высказываний — они очевидно отражают взгляды не только самого генерала, но и существенной части военно-политической элиты Германии», — подчеркнул дипломат.

Зайцев добавил, что у многих высокопоставленных чиновников в Берлине есть «здравое понимание геополитических процессов» относительно произошедшего на Украине в 2014 году.

Ранее представитель МИД отметил, что Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. Представитель внешнеполитического ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия сочла неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
Врач объяснила опасность попыток повысить иммунитет после обнаружения COVID-19
В США оценили ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Идея запрета криптовалют разделила россиян
Журова порассуждала о попытках срыва Олимпиады в Пекине
Тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном и попала на видео
Зеленский назвал главный приоритет для Украины
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
Россиянам рассказали о способах защиты своих персональных данных
Россиянам объяснили рост цен в ресторанах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter