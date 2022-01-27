Американский актер Маколей Калкин собрался жениться во второй раз. Об этом сообщает издание People.

Звезда фильма «Один дома» сделал предложение 33-летней актрисе Бренде Сонг, с которой он встречается на протяжении последних четырех лет. Пара познакомилась на съемках фильма в Таиланде.

Весной 2021 года стало известно, что у Калкина и Сонг родился сын. Ребенок весом 3,11 килограмма появился на свет 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера.

Ранее Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.

Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».