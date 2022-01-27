Россиянам назвали самое опасное для детей место в многоквартирном доме

В многоквартирном доме лифт является самым опасным местом для детей в возрасте до 12 лет, заявила РИА Новости руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович. Она назвала два других места в многоэтажке, где детям не стоит находиться без взрослых.

Маленькие дети зачастую воспринимают лифт не как средство передвижения, а как игровой аттракцион, отметила специалист. Поэтому необходимо объяснить ребенку, что в подъемнике нельзя прыгать, играть, кататься вверх-вниз, нажимая все кнопки подряд. Кроме того, большинство лифтов рассчитаны на людей с минимальным весом 30-40 килограммов и могут непредсказуемо функционировать, когда в них находятся дети.

«Нередки случаи, когда дети застревают в лифте, и в дальнейшем у них развиваются такие фобии, как боязнь темноты, клаустрофобия и страх остаться одному», — подчеркнула Баландович.

По ее мнению, в многоквартирном доме также опасны для несовершеннолетних лестницы — дети часто катаются на перилах и прыгают через ступеньки, получая травмы. Под лестницами могут быть разбросаны битые стекла, окурки, шприцы, о которые ребенок может пораниться.

Кроме того, опасны для детей последние этажи многоэтажек, где предусмотрен выход на крышу, указала эксперт. Важно попросить соседей регулярно проверять надежность замков на дверях, ведущих на крышу, заключила она.

В 2020 году режим самоизоляции вынудил россиян выгуливать детей на крышах. Это практиковалось, в частности, в Уфе (Башкирия). Там на крыше одного из домов был замечен мужчина, гулявший с двумя маленькими детьми. Из окна за троицей наблюдала женщина, вероятно, мама детей.

