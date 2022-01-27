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На Украине после стрельбы в Днепре возбудили уголовное дело

ГБР: после стрельбы в Днепре было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве

Фото: Нацполиция Украины

По факту стрельбы, которую в украинском городе Днепр открыл солдат-срочник Национальной гвардии Украины, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

Дело было возбуждено в соответствии с пунктами 1 и 4 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. В ведомстве также отметили, что военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

«Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что ночью в Днепре солдат-срочник Нацгвардии расстрелял сослуживцев. По данным украинского МВД, он взял в оружейной комнате автомат Калашникова и патроны к нему, после чего открыл стрельбу в караульном помещении. В результате инцидента погибли пять человек и еще пять были ранены. Позднее стало известно, что одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

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Георгий Нестеров
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