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Врачу скорой в России пришлось идти к пациентке полтора километра по сугробам

Врач вызванной к 100-летней пациентке скорой прошла полтора километра по сугробам в Туапсе
Анастасия Плахина

Анастасия Плахина. Кадр: РЕН ТВ

В Туапсе фельдшер скорой помощи Анастасия Плахина прошла полтора километра по сугробам, чтобы спасти 100-летнюю пациентку, передает РЕН ТВ.

Утром 20 января на планшет бригады скорой помощи поступил вызов. Медиков вызвали к пожилой россиянке, которой было сложно дышать. Врачи поехали по адресу, но из-за горной местности, снегопада, гололедицы на дорогах машина не смогла добраться до пункта назначения.

Тогда медикам пришлось идти пешком. «Дорога составляла около полутора километров. Вместе с водителем Игорем Колесниковым мы взяли оборудование и отправились к пациентке», — объяснила фельдшер.

На месте врач поняла, что пенсионерка находится в критическом состоянии. Она оказали ей помощь, после чего состояние стабилизировалось. Свой поступок фельдшер героическим не считает. Пациентка от госпитализации отказалась.

В апреле 2021 года в хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи.

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Алия Шарафутдинова
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