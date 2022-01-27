Экономист оценил реальность запрета расчетов в долларах для России

Угрозы запретить России расчеты в долларах будет очень непросто воплотить в жизнь, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что этот процесс технически невозможен, так как США подконтролен только выпуск валюты.

Юань обогнал в рейтинге самых популярных валют в международных платежах японскую йену, заняв четвертое место после доллара, евро и фунта стерлингов, отметил Беляев. Однако на него приходится всего четыре процента мирового оборота, в то время как на доллар — больше 30 процентов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро, власти России могут начать использовать в качестве резервной валюты юань, таким образом еще больше поддерживая экономику Китая.

Валюта в международной торговле

Потребность в использовании той или иной валюты в международных расчетах определяют внешние торговые потоки, объяснил он. По словам экономиста, рассчитываться можно в любой валюте, но главное, чтобы она устраивала каждую из сторон, так как обе страны должны иметь возможность использовать эту валюту для дальнейших операций без конвертации.

Конечно, в отношениях с Китаем и со странами, которые ведут с ним активную торговлю, может быть, и можно оперировать в юанях. В Европе точно за нефть принято рассчитываться долларами и евро. Другая валюта там неприемлема Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Он отметил, что сейчас некоторые высказываются о том, что Россия должна сама определять какой валютой с ней будут рассчитываться за нефть и газ. Но эти заявления являются популистскими, так как это безрезультатно и неэффективно, считает Беляев.

Запрет транзакций с долларом

России вряд ли запретят расчеты в долларах, так как сделать это крайне сложно, подчеркнул экономист. Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, контролируют доллары и евро, выпуская их, но они приобретают автономность, когда попадают в международный оборот.

Запрещать операции очень и очень сложно. Можно запретить какому-то своему национальному банку рассчитываться или работать с нами — это теоретически допускается. Могут заблокировать ценные бумаги, какие-то резервы, но запретить расчеты — это даже технически нереально Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее о запрете на операции в долларах для российских банков, как о возможной ограничительной мере на случай вторжения России на Украину, заявил президент США Джо Байден.