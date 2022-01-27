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В ВОЗ оценили опасность нового коронавируса из ЮАР для человека

ВОЗ: опасность коронавируса из ЮАР NeoCov покажут новые исследования

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Вероятность того, что новый коронавирус NeoCov, открытый в ЮАР, распространится в человеческой популяции и будет угрожать ей, пока трудно оценить. Тем не менее 75 процентов вирусных заболеваний, от которых страдает человек, происходят от животных, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разговоре с «Лентой.ру».

«Коронавирусные инфекции часто обнаруживаются у животных, в том числе летучих мышей — их естественных переносчиков. Однако лишь новые исследования покажут, опасен ли новый штамм для человека», — пояснили в организации.

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Вчера

Так специалисты оценили сообщения о том, что ученые из Китая обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov. Они уже выяснили, что он родственен возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2.

При этом на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие MERS, что делает его особенно опасным при возможном проникновении в человеческую популяцию. Специалисты отметили, что такой риск есть, однако пояснили, что для этого вирусу нужно мутировать. По их данным, сейчас он угрожает только летучим мышам. Ученые добавили, что их исследование обладает статусом репринта, то есть работу в дальнейшем проверят эксперты.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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