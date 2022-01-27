Клуб АПЛ заинтересовался футболистом сборной России

Хавбек «Динамо» и сборной России Даниил Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что до конца января лондонский клуб планирует усилить линию полузащиты. Под первым номером в шорт-листе англичан идет голландец из «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. Если «Кристал Пэлас» не удастся договориться с манкунианцами, они готовы рассмотреть возможность приобретения Фомина.

24-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2020 года, действующий контракт Фомина с бело-голубыми истекает в июне 2025-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фомин в 17 матчах Российской премьер-лиги забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. В активе полузащитника восемь встреч в составе сборной России.