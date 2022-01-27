Франция заявила о важном вкладе стран Европы в подготовку ответов США и НАТО

Франция и европейские страны внесли важный и существенный вклад в подготовку письменных ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель французского МИД, передает РИА Новости.

«Европейцы, и Франция сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста. В этих ответах выдвинуты конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который мы коллективно готовы вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответы на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе будут обнародованы в ближайшее время. Дипломат отметил, что хотя в Вашингтоне и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной.

26 января США передали Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.