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Среда обитания

Россиянку вызволили из снега после жалобы на «Госуслугах»

Жители села сообщили через «Госуслуги» о пенсионерке, оказавшейся в снежном плену

Фото: телеграм-канал «ЦУР Саратовской области»

В Саратовской области пенсионерку вызволили из снежного плена благодаря жалобе, оставленной в системе «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщает Telegram-канал «ЦУР Саратовской области».

Тревожное обращение зафиксировали специалисты саратовского Центра управления регионом (ЦУР). Жалобу на портале «Госуслуги» оставили неравнодушные жители поселка Лесной. Они сообщили, что дом пенсионерки завалило снегом. Женщина оказалась в безвыходной ситуации — она не могла самостоятельно убрать такой объем снега и выбраться из дома для приобретения продуктов.

«К ее дому не может подъехать ни одна машина. В случае болезни даже не сможет проехать скорая и пройти фельдшер», — посетовали односельчане. Специалисты ЦУР быстро связались с администрацией района, после чего к дому россиянки пригнали спецтехнику. Снег убрали.

Ранее в Краснодаре 37-летний инвалид-колясочник сам расчистил снег, чтобы добраться до машины и съездить в аптеку за лекарствами. Видео с уборкой снега. опубликованное в TikTok, возмутило россиян. Они обвинили коммунальщиков города в халатности.

Нина Ташевская
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