Двоих россиян обвинили в ложных сообщениях о терактах и «минированиях» школ

Двоих жителей Магнитогорска обвиняют в ложных сообщениях о терактах — россияне таким образом вынудили проводить эвакуацию школ и других социальных объектов в начале 2022 года в разных регионах страны. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, из-за подрывной деятельности двоих россиян в Челябинске были отменены занятия в школах 20 и 25 января, 26 января были эвакуированы сотрудники администрации города. Дела возбуждены по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ — это наказывается штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами сроком от двух до трех лет.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они ни разу не подтвердились. Ранее сообщалось, что в Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после подобных сообщений. Также сообщалось, что в оперативные службы Южно-Сахалинска поступали анонимные сообщения о минировании зданий аэропорта и нескольких школ.