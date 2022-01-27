Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двоих россиян обвинили в ложных сообщениях о терактах и «минированиях» школ

За «минирования» школ и других объектов против двоих жителей Магнитогорска возбуждены дела

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Двоих жителей Магнитогорска обвиняют в ложных сообщениях о терактах — россияне таким образом вынудили проводить эвакуацию школ и других социальных объектов в начале 2022 года в разных регионах страны. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, из-за подрывной деятельности двоих россиян в Челябинске были отменены занятия в школах 20 и 25 января, 26 января были эвакуированы сотрудники администрации города. Дела возбуждены по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ — это наказывается штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами сроком от двух до трех лет.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они ни разу не подтвердились. Ранее сообщалось, что в Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после подобных сообщений. Также сообщалось, что в оперативные службы Южно-Сахалинска поступали анонимные сообщения о минировании зданий аэропорта и нескольких школ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Медведев рассказал о перспективах смены власти на Украине
Чеченский омбудсмен потребовал возбудить дело против правозащитника Каляпина
Иммунолог оценил возможность заразиться омикроном во время еды
Названы наиболее опасные симптомы заражения омикроном у детей
Диетолог назвала восемь полезных для зрения продуктов
Названа минимальная цена квартиры в самом популярном у россиян городе Испании
Троих мужчин осудят за попытку убийства сбежавшей из Турции россиянки
Двоих россиян обвинили в ложных сообщениях о терактах и «минированиях» школ
Фигура российской гимнастки в красном купальнике восхитила фанатов
В США поставили на боевое дежурство беспилотный вертолет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter