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В Париже похоронили погибшего в горах актера фильма «Ганнибал»

В Париже состоялись похороны французского артиста Гаспара Ульеля

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Париже похоронили французского актера Гаспара Ульеля, известного по фильму «Ганнибал: Восхождение». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Похороны погибшего в горах артиста состоялись в церкви Сент-Эсташ. На них присутствовали актеры Леа Сейду, Катрин Денев, Луи Гаррель, Матье Амальрик и Изабель Юппер. Проститься со звездой также пришли его родители, партнерша Гаэль Пьетри и их пятилетний сын Орсо.

О смерти актера стало известно 19 января. Он скончался после падения в горах на юге Франции при столкновении с другим лыжником. Ульель был без шлема.

После столкновения актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля, второй лыжник не получил никаких травм. Расследованием обстоятельств гибели актера занимается прокуратура города Альбервиль. Прокурор отметила, что наличие шлема «не обязательно изменило бы ситуацию».

Помимо «Ганнибала: Восхождение» артист сыграл в таких фильмах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также снялся в супергеройском сериале студии Marvel «Лунный рыцарь», релиз которого запланирован в этом году.

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Марина Погосян
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