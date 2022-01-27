Демограф назвал еще одну группу риска с высокой смертностью от COVID-19 в России

Верующие и священнослужители находятся в группе риска с высокой смертностью от COVID-19 в России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал независимый демограф Алексей Ракша.

Он объяснил, что для них опасность представляет соблюдение религиозных обрядов.

«У мусульман на похоронах скапливается особенно много людей, угощают мясом, все общаются. В мечетях одновременно масса людей. У православных идут службы в церкви при скоплении прихожан. Очень много у нас умерло священнослужителей. В закрытых помещениях, особенно где поют, для распространения вируса очень благоприятная среда», — объяснил он.

С начала пандемии практически каждую неделю появлялись сообщения о смерти священнослужителей от коронавируса. С конца 2021 года стало известно о смертях минимум троих — в ноябре в Брянске скончался заразившийся коронавирусом 42-летний иерей Вячеслав Каплин, в декабре в Тамбове умер от коронавируса священник Сергий Решетов. В январе в Ярославле умер духовный наставник регионального ВДВ-сообщества Иоанн Зайцев.

В октябре 2020 года умер скандально известный своими высказываниями протоиерей Дмитрий Смирнов, который переболел коронавирусом за полгода до этого. В РПЦ заявили, что священнослужитель скончался от обострения хронического заболевания, которое было у него давно.

