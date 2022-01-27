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Медведев назвал Украину игрушкой США

Дмитрий Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках НАТО

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Украина сейчас превратилась в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках США. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», отвечая на вопрос о том, когда спадет напряженность вокруг страны и возможно ли это.

По мнению Медведева, Украина используется как инструмент для геополитического воздействия на Россию. «Я писал об этом не так давно. Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна. Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд», — отметил он.

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Заместитель председателя Совбеза также заявил, что с другой стороны напряженность связана с курсом, который проводит руководство страны.

Медведев также ответил на вопросы журналистов ведущих российских СМИ, касающиеся международной безопасности, пандемии коронавируса и других актуальных событий.

В октябре Медведев опубликовал статью, в которой заявил, что вести переговоры с Киевом бесполезно, так как у власти в стране находятся невежественные люди, меняющие свою позицию «в угоду заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». Медведев также считает, что руководство Украины только стремится получить прибыль, и жертвующих ради страны политиков нет.

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Варвара Кошечкина
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