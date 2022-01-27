В ходе боевых действий на границе ранили таджикского чиновника

В ходе пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном пулевое ранение получил таджикский чиновник — помощник мэра крупного города Исфара. По состоянию на 21.00 по московскому времени перестрелки на границе продолжаются. Об этом сообщает Sputnik в Telegram-канале.

Общее число пострадавших по последним данным возросло до 17 человек. Представители таджикской стороны прибыли на место из города Исфара на переговоры, в их числе и мэр города. Киргизские чиновники также находятся в зоне боевых действий.

Между тем телефонные переговоры провели главы пограничных служб двух республик. Директор погранслужбы Киргизии Уларбек Шаршеев беседовал с командующим пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе таджикской стороны. Военные пытаются стабилизировать ситуацию и установить режим прекращения огня.

Конфликт на таджикско-киргизской границе вспыхнул в четверг, 27 января. Душанбе и Бишкек представили разные версии начала стрельбы — по версии Киргизии, первыми открыли огонь таджикские пограничники, в Таджикистане не согласны с этим. В ходе перестрелки стороны применяли минометы и гранатометы.

В результате инцидента как минимум один человек погиб — это житель села Ходжаи Аъло Обидчон Туйчиев. В его дом попал снаряд, предположительно выпущенный с киргизской стороны.