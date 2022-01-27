Отсудившая у бывшего мужа квартиру актриса раскрыла подробности истории

Российская актриса Ольга Кабо, которая в суде отстояла свое право на квартиру в Москве, приобретенную в браке с бывшим миллионером Николаем Разгуляевым, раскрыла подробности истории. Она рассказала о произошедшем в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», сообщает «Вокруг ТВ».

До развода пары в 2020 году Разгуляев был признан банкротом. У него образовались долги в несколько сотен миллионов рублей. В ходе судебного разбирательства под угрозой оказалась квартира актрисы, которую она приобрела несколько лет назад на собственные деньги и средства дочери.

По словам актрисы, она узнала о задолженностях супруга перед переездом в новое жилье, однако к тому моменту не состояла с ним в отношениях. «И когда я была уже готова переезжать, узнала, что у него были долги. Они падают на мою голову, и уже несколько лет я сужусь с кредиторами, которые никак не могут понять, что я отдельная личность. У нас было брачное соглашение, брачный договор. Надеюсь, когда-нибудь суды закончатся, и я приглашу вас на новоселье», — заявила Кабо.

В апреле адвокат актрисы Татьяна Стукалова заявила, что кредиторы бывшего мужа Кабо больше не могут претендовать на ее жилплощадь. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актрисы на решение Никулинского суда и оставил объект недвижимости в ее единоличном владении.