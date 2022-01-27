В российском посольстве рассказали о помощи задержанному в Египте россиянину

Посольство предоставило задержанному в Каире россиянину Арсению Котову необходимую медицинскую помощь и консульскую поддержку, сообщает дипломатическое представительство в официальном Telegram-канале.

«Ведется активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты», — рассказали сотрудники посольства России.

Российскому гражданину была оказана медицинская помощь и проведен врачебный осмотр. Дипломаты также обеспечили Семенова лекарствами и едой на время задержания в полицейском участке.

27 января посольство России в Египте прокомментировало избиение и задержание популярного российского блогера Арсения Котова. После нападения местных жителей Котова задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов сообщил о нападении на него местных жителей во время поездки в Египет. По его словам, неизвестные схватили его за фотоаппарат и начали кричать, размахивая кулаками. Нападавшие ударили путешественника по лицу и попытались разбить камеру.