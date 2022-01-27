Доктор Комаровский пожаловался на хейтеров

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский пожаловался на хейтеров в социальных сетях. Обращение, в котором доктор высказался о читателях, не понимающих его медицинские публикации, опубликовано на его YouTube-канале.

В пример Комаровский привел комментарии к публикации, в которой он развеял популярный миф о лечении кашля. Он рассказал, что сок редьки с медом и другие народные методы не лечат данный симптом, а также напомнил о важности постановки диагноза. В публикации педиатр отметил, что обычно такие методы навязывают молодому поколению бабушки, поскольку убеждены в их эффективности.

«И знаете, я когда прочитал комментарии в Instagram, я подумал: "Господи, люди, сколько в вас ненависти! Почему вы такие злые?"» — признался медик. Он рассказал, что в комментариях некоторые люди стали писать, что Комаровский ненавидит бабушек, хотя на самом деле материал доктора был посвящен другой теме.

«Честно сказать, реально опускаются руки, когда ты начинаешь читать комментарии. Реально хочется все это нафиг послать и вообще ничем не заниматься, потому что, в конце концов, есть возможности жить и без всех этих социальных сетей», — поделился Комаровский. Однако, по словам медика, после каждого его материала о здоровье у людей остается множество вопросов. Кроме того, Комаровский отметил, что его Instagram и YouTube смотрят коллеги, которые учатся у доктора.

В заключение он попросил неравнодушных зрителей, чтобы они, посмотрев его медицинский пост, собирали уточняющие вопросы в одно сообщение и направляли ему на почту. «Потому что с каждым днем я чувствую, что моих нервов и сил читать ваши комментарии все меньше и меньше», — подытожил Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, что за ним следит служба безопасности Украины (СБУ). Во время разговора с журналистом Дмитрием Гордоном медик также удивился, что силовики выбрали его своей целью.