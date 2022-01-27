США заподозрили в «легитимизации» отказа от Украины

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что подозревает США в том, что в настоящее время они «легитимизируют» отказ от Украины, чтобы в дальнейшем страна находилась вне их зоны ответственности.

«На геополитическом уровне Украина не актуальна для американцев и, соответственно, американцы пытаются разными способами отказаться от этого, отказаться от ответственности за Украину. Здесь появляется Британия, которая заинтересована в использовании Украины в своих геостратегических интересах. Американцы даже в заявлениях высших чиновников и СМИ, которые волнуют украинское общество уже несколько дней, они легитимизируют отказ от Украины. То есть они легитимизируют, что это зона нестабильности и скоро это не будет в зоне их ответственности, потому что им необходимо договариваться с Россией», — заявил эксперт.

Ранее глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что западные страны нарочно продолжают попытки раздувать тему о якобы готовящемся вторжении России на Украину для того, чтобы «замотать» любые российские инициативы.