США отправили на Украину штурмовые гранатометы M141 BDM

США передали Украине ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), предназначенный для уничтожения защищенных целей на небольших расстояниях. Возможности отправленного Киеву оружия раскрыло The Drive.

В публикации сообщается, что M141 BDM представляет собой однозарядную пусковую установку, снабженную неуправляемым 83-миллиметровым реактивным снарядом, способным пробивать бетонные фортификационные сооружения и земляные заграждения.

Издание напоминает, что штурмовой M141 BDM является производным от гранатомета Mk 153 Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW). Первый, в отличие от второго, использует осколочно-фугасный снаряд с эффективной дальностью стрельбы до 250 метров. Согласно The Drive, M141 BDM напоминает современный вариант устаревшего одноразового ручного противотанкового гранатомета M72 Light Anti-Tank (LAW).

Издание отмечает, что поставляемое оружие может использоваться в условиях городских боев против бронированной техники, а также пригодится для установки засад на дорогах, используемых машинами снабжения и поддержки.

В январе The Drive написало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину, вероятно, сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Оборонительное оружие выступит «средством сдерживания будущей российской агрессии».