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США отправили на Украину штурмовые гранатометы M141 BDM

The Drive: США передали Украине ручной гранатомет M141 BDM

Фото: USAF

США передали Украине ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), предназначенный для уничтожения защищенных целей на небольших расстояниях. Возможности отправленного Киеву оружия раскрыло The Drive.

В публикации сообщается, что M141 BDM представляет собой однозарядную пусковую установку, снабженную неуправляемым 83-миллиметровым реактивным снарядом, способным пробивать бетонные фортификационные сооружения и земляные заграждения.

Издание напоминает, что штурмовой M141 BDM является производным от гранатомета Mk 153 Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW). Первый, в отличие от второго, использует осколочно-фугасный снаряд с эффективной дальностью стрельбы до 250 метров. Согласно The Drive, M141 BDM напоминает современный вариант устаревшего одноразового ручного противотанкового гранатомета M72 Light Anti-Tank (LAW).

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Издание отмечает, что поставляемое оружие может использоваться в условиях городских боев против бронированной техники, а также пригодится для установки засад на дорогах, используемых машинами снабжения и поддержки.

В январе The Drive написало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину, вероятно, сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Оборонительное оружие выступит «средством сдерживания будущей российской агрессии».

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Иван Потапов
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