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Мамаеву понадобилась помощь полиции после перелета с командой

«МК»: Павел Мамаев обратился в полицию Шереметьево из-за забытого в самолете компьютера
Павел Мамаев

Павел Мамаев. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев обратился за помощью в отдел полиции аэропорта Шереметьево из-за пропажи планшетного компьютера. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК».

По информации источника, футболист забыл гаджет в самолете, когда летел вместе с командой «Химки» со сборов в Турции. Местонахождение устройства до сих пор неизвестно.

14 января Мамаев стал участником скандала в Шереметьево. Футболист отказывался показывать сумки сотрудникам аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, однако он остался недоволен действиями работников воздушной гавани.

Мамаев перешел в «Химки» в декабре прошлого года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

Анастасия Борисова
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