Мамаеву понадобилась помощь полиции после перелета с командой

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев обратился за помощью в отдел полиции аэропорта Шереметьево из-за пропажи планшетного компьютера. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК».

По информации источника, футболист забыл гаджет в самолете, когда летел вместе с командой «Химки» со сборов в Турции. Местонахождение устройства до сих пор неизвестно.

14 января Мамаев стал участником скандала в Шереметьево. Футболист отказывался показывать сумки сотрудникам аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, однако он остался недоволен действиями работников воздушной гавани.

Мамаев перешел в «Химки» в декабре прошлого года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.