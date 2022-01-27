Получены новые доказательства жидкой воды на полюсе Марса

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института США нашли новые доказательства существования воды под ледяной шапкой на Южном полюсе Марса. Результаты опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Сигнал, указывающий на наличие воды, был получен с помощью радара подповерхностного зондирования MARSIS на борту орбитального аппарата ESA Mars Express. Прибор посылает радиоволны к выбранной области Марса, а затем анализирует отраженный сигнал, который в случае жидкой воды будет сильнее, чем от камня или льда.

Согласно традиционным моделям, температура южной полярной шапки Марса намного ниже температуры плавления льда, поэтому исследователи сомневаются в существовании жидкой воды в этом регионе. Для объяснения яркого отраженного сигнала, который был получен орбитальным аппаратом, ученые предполагали наличие глины, гидратированных солей или соленого льда. Однако ряд исследователей полагает, что некоторые соли, обладающие антифризным действием, позволяют рассолам оставаться жидкими даже при низкой температуре.

Специалисты изучили свойства перхлоратных растворов в климатической камере, которая способна имитировать условия на Марсе. Оказалось, что эти растворы могут существовать между зернами льда на Южном полюсе Марса, несмотря на температуру около минус 75 градусов Цельсия.