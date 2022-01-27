Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск потерял миллиарды долларов

Глава Tesla Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Состояние главы компании Tesla Илона Маска сократилось более чем на 18 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций, пишет РИА Новости.

Маск потерял 18,4 миллиарда, или 7,6 процентов своего состояния — оно уменьшилось до 224,4 миллиарда долларов. Однако предприниматель все равно остался лидером в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Акции производителя электромобилей 27 января по состоянию на 22:20 мск дешевели на 8,8 процента (до 855,34 доллара за бумагу). Максимально в ходе торгов их стоимость падала на 9,2 процента по отношению к предыдущему закрытию (до 851,41 доллара).

Ранее Маск опроверг слухи о выпуске бюджетного автомобиля Tesla. «В настоящее время мы не работаем над автомобилем за 25 тысяч долларов», — заявил предприниматель в ходе телефонного разговора во время раскрытия результатов компании за четвертый квартал. Он объяснил отказ от разработки дешевой машины интересом к выпуску других авто.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель
США начали поставку нового пакета военной помощи Украине
Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города
Полицейские отпустили избитого в Каире российского фотографа
На российском мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Илон Маск потерял миллиарды долларов
Маэстро Понасенков заступился за пострадавшего от конфликта с учителем школьника
Киргизия призвала Таджикистан сесть за стол переговоров
В Белом доме призвали Россию отказаться от дипломатических игр вокруг Украины
В Госдепе прокомментировали реакцию России на ответ США по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter