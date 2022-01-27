Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», оценил вероятность возникновения войны между РФ и НАТО.

По словам зампредседателя Совбеза, войны никто не хочет, тем более войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Для того, чтобы этого избежать, нужно договариваться.

Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Кроме того, Медведев указал на важность переговоров по гарантиям безопасности и необходимость применять в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном принцип неделимой безопасности. По его словам, это подразумевает, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой. «То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — сказал он.

При этом Медведев указал, что множество людей, которые на этом зарабатывают, спекулируют. В числе таких лиц он вспомнил одного из «маразматических стариков» из сената США, заявившего, что не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения между Россией и США.

Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Заместитель председателя СБ заключил, что даже во времена СССР политики из США не говорили о том, что неплохо было бы развязать ядерный конфликт. «Карибский кризис всех научил тому, что это просто катастрофа, это конец существования нашей человеческой цивилизации. Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — сказал он.

Медведев об отношениях России и НАТО

Комментируя отношения РФ с альянсом, Медведев указал, что Россия практически исчерпала границы отступления. Он напомнил, что Москва добросовестно развивала отношения с НАТО, однако там страну никто не слышит.

Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

По словам Медведева, действия альянса представляют собой реальную угрозу для безопасности РФ. Он подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности».

Комментируя возможные действия России в случае, если США не предоставят какие-либо гарантии, политик напомнил, что подобные планы никогда не раскрываются. Также решения таких вопросов принимает президент как верховный главнокомандующий. «Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию», — заявил Медведев.

Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание было передано в МИД России послом США в РФ Джоном Салливаном, который отдал ответ заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, в документе, помимо изложения ключевых принципов США, изложения обеспокоенности по поводу вещей, которые сделала Россия, также описываются сферы, в которых, по мнению Вашингтона, возможно развивать безопасность для всех.

По словам дипломата, документ содержит ранее озвученные Соединенными Штатами позиции и предложения по сотрудничеству, в том числе «очень позитивные моменты», которые позволят найти точки соприкосновения с Москвой в тех сферах, где это возможно. Он указал, что США готовы к дипломатическому сотрудничеству.