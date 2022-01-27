Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что для избежания войны нужно договариваться
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», оценил вероятность возникновения войны между РФ и НАТО.

По словам зампредседателя Совбеза, войны никто не хочет, тем более войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Для того, чтобы этого избежать, нужно договариваться.

Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Кроме того, Медведев указал на важность переговоров по гарантиям безопасности и необходимость применять в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном принцип неделимой безопасности. По его словам, это подразумевает, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой. «То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — сказал он.

Материалы по теме:
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину. Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину.Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
7 декабря
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Вчера

При этом Медведев указал, что множество людей, которые на этом зарабатывают, спекулируют. В числе таких лиц он вспомнил одного из «маразматических стариков» из сената США, заявившего, что не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения между Россией и США.

Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Заместитель председателя СБ заключил, что даже во времена СССР политики из США не говорили о том, что неплохо было бы развязать ядерный конфликт. «Карибский кризис всех научил тому, что это просто катастрофа, это конец существования нашей человеческой цивилизации. Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — сказал он.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря

Медведев об отношениях России и НАТО

Комментируя отношения РФ с альянсом, Медведев указал, что Россия практически исчерпала границы отступления. Он напомнил, что Москва добросовестно развивала отношения с НАТО, однако там страну никто не слышит.

Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

По словам Медведева, действия альянса представляют собой реальную угрозу для безопасности РФ. Он подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности».

Комментируя возможные действия России в случае, если США не предоставят какие-либо гарантии, политик напомнил, что подобные планы никогда не раскрываются. Также решения таких вопросов принимает президент как верховный главнокомандующий. «Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию», — заявил Медведев.

Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание было передано в МИД России послом США в РФ Джоном Салливаном, который отдал ответ заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

Материалы по теме:
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
Западные страны объявили об эвакуации посольств на Украине
24 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, в документе, помимо изложения ключевых принципов США, изложения обеспокоенности по поводу вещей, которые сделала Россия, также описываются сферы, в которых, по мнению Вашингтона, возможно развивать безопасность для всех.

По словам дипломата, документ содержит ранее озвученные Соединенными Штатами позиции и предложения по сотрудничеству, в том числе «очень позитивные моменты», которые позволят найти точки соприкосновения с Москвой в тех сферах, где это возможно. Он указал, что США готовы к дипломатическому сотрудничеству.

Гарантии безопасности в Европе

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе утверждается, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в состав НАТО. Штатам также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и устанавливать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Пьяного водителя лишили прав на 190 лет
Стало известно о погоде в России в начале февраля
В сети нашли способ мыть голову раз в месяц
Запад увидел «открытую дверь» для возрождения ДРСМД в ответах США и НАТО России
Российский регион отправил школьников на дистанционное обучение из-за ковида
Политолог рассказал о накалившемся мировоззренческом противостоянии России и США
Ученые из Уханя предупредили об опасности нового коронавируса
Психолог назвал способ борьбы с тревогой из-за напряженности между Россией и США
Медведев заявил о невыполненном обещании НАТО о непродвижении на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter