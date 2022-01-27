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Медведев рассказал о перспективах смены власти на Украине

Зампред Совбеза Медведев: украинцы в итоге выберут власть, которая наладит отношения с РФ

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Народ Украины рано или поздно выберет ту власть, которая сможет наладить отношения с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

При этом он добавил, что новая власть должна будет признать ряд геополитический реалий, таких как Крым.

В то же время, Медведев отмечает, что такая власть не будет пророссийской, а скорее проукраинской, поскольку нормальные отношения с Россией, в первую очередь экономические, в интересах самой Украины.

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Роман Кирьянов
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