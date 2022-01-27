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Медведев оценил работу Зеленского на посту президента Украины

Дмитрий Медведев заявил, что он не разочарован в президенте Зеленском

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский делает на своем посту ровно то, что должен делать человек с его уровнем подготовки, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По словам Медведева, он не разочарован в Зеленском. «Он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины», — оценил зампред Совбеза. Он также отметил, что действия Зеленского в итоге ведут к разрушению Украины.

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Медведев в интервью ведущим российским СМИ также ответил на вопросы о пандемии коронавируса, международной безопасности, а также ситуации на Украине и других актуальных темах.

В декабре 2019 года Дмитрий Медведев назвал главную задачу Зеленского. По его мнению, президент Украины должен противостоять оголтелому национализму в своей стране. Он также отмечал, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам, о мире и возобновлении торгово-экономических отношений.

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Варвара Кошечкина
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